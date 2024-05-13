دو ووشوکار خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمد دژبانی در گفتوگو با مهر عنوان کرد: رقابتهای ووشو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان با حضور ۴۰۰ شرکت کننده از ۳۱ استان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.
وی در ادامه افزود: محمد جواد آرین در وزن ۵۲ کیلوگرم و ابولفضل آقایی در وزن ۷۰ کیلوگرم مسجل کردن مدال برنز خود مجوز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.
دبیر هیأت ووشو خراسان شمالی خاطر نشان کرد: نفرات برتر این پیکارها جهت اعزام به پیکارهای ووشو قهرمانی آسیا (ماکائو ۲۰۲۴) به اردوی تیم ملی ووشو جهت برگزاری انتخابی درون اردویی دعوت خواهند شد.
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