به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین عماری عصر دوشنبه در نشست بررسی چالش‌های حوزه مسکن روستایی شهرستان ارومیه که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن و معاونان وی و بخشداران ارومیه برگزار شد، افزود: آسیب شناسی علل کندی مقاوم سازی منازل روستایی در روستاهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ارومیه باید انجام شود و نظارت و کنترل در این زمینه لازم است.

وی اضافه کرد: آماده هستیم تا با مدیران عامل بانک‌ها در این زمینه تعامل و گفت و گو شود تا مساله اعطای روند تسهیلات تسریع و تسهیل شود.

عماری با اشاره به اینکه با توجه به آمارهای بنیاد مسکن در این زمینه شهرستان ارومیه رتبه خوبی در استان ندارد، گفت: روند اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان تا ۱۵ روز دیگر بررسی و تصمیمات بعدی در نظر گرفته شود.

فرماندار ارومیه ادامه داد: مقرر شده برای تسهیل امور روستاییان استقرار یک کارشناس از بنیاد مسکن برای تشکیل پرونده و تسهیل روند کار و مدیریت هزینه‌های رفت و امد روستاییان به شهر در بخش‌ها حضور یابد.

وی با اشاره به طرح بازنگری طرح هادی در ارومیه گفت: بازنگری طرح‌های هادی با هدف رفع محرومیت، فراهم کردن زمینه توسعه و شتاب بخشی به بهسازی سکونت‌گاه‌ها انجام می‌شود و در ارومیه این طرح با جدیت در حال پیگیری است.

عماری با اشاره به اینکه پیشرفت و آبادانی را باید از روستا آغاز کرد و این یک راهبرد است، افزود: طرح هادی روستاها بستر توسعه روستایی است و هر چه سطح زندگی و بهره‌مندی مردم در روستاها ارتقا پیدا کند از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر اجرایی شدن مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی در زمینه طرح بازنگری در ۲۰ روستای ارومیه بیان کرد: توسعه فضای ورزشی و آموزشی در روستاها سبب ماندگاری مردم در روستاها می‌شود و نباید از آن غفلت کرد.