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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۳:۵۵

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان تاکید کرد؛

لزوم تعامل مسوولان باشماق با کشور عراق برای افزایش مبادلات

لزوم تعامل مسوولان باشماق با کشور عراق برای افزایش مبادلات

سنندج_ مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان بر لزوم تعامل و همکاری مدیران پایانه باشماق مریوان با کشور عراق در راستای افزایش مبادلات مرزی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی روشن عصر دوشنبه در بازدید از مرز باشماق مریوان و حضور در جلسه ساماندهی مبادی ورودی و خروجی استان که در راستای بررسی مبادلات مرزی و عملکرد عوامل مستقر در پایانه باشماق برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای طرح جامع ساماندهی پایانه را بررسی کرد و در جریان نحوه فعالیت خودروهای ترانزیت و همچنین مشکلات آنان قرار گرفت.

وی در این بازدید با توجه به انجام مقدمات اجرای فاز دوم طرح ساماندهی باشماق بر ضرورت تسریع در اجرای طرح و تعامل و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.

لزوم تعامل مسوولان باشماق با کشور عراق برای افزایش مبادلات

روشن بر لزوم تعامل و همکاری با کشور همسایه تاکید کرد و گفت: مدیران پایانه باشماق برابر مقررات و قوانین، نهایت همکاری و تعامل را با مسؤولان پایانه کشور عراق داشته باشند تا ضمن برقراری امنیت پایدار در مرز، افزایش میزان مبادلات، رفاه حال زائرین اربعین و همچنین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد نظم و انضباط در مبادلات مرزی فراهم شود.

روشن به مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: کردستان برای سومین سال متوالی است که میزبان زائرین اربعین حسینی از مرز باشماق خواهد بود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان اضافه کرد: در همین راستا جلسات متعدد و بازدیدهای میدانی از محل تردد زائرین انجام و تمهیدات لازم اتخاذ شده و این موضوع همچنان در دستورکار مسؤولان استان است.

کد مطلب 6105746

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