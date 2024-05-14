توجه مسوولان به حل مسائل کشور همچون خونی در بدنه نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان برگزاری چهارمین همایش ملی کتاب سال بانوان با بیان اینکه پژوهش همچنان مهمان ناخوانده بحث آموزش است، اظهار کرد: این همایش موجب ایجاد انگیزه در بین پژوهشگران حوزه و دانشگاه شده است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: آینده نگری و چشم انداز وسیع در فعالیت‌های پژوهشی موجب برکات می‌شود، هرچند که محدودیت‌ها و مضیقه‌های مالی وجود دارد.

آیت الله حسینی بوشهری ابراز کرد: با همتی بلند به دنبال ایجاد راهکار برای موانع پیش رو باشید و با قدومی استوار و مصمم به راه خود ادامه دهید.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: دشمن از عملیات وعده صادق بهت زده است و آنان بیش از پیش به قدرت و عظمت ایران پی برده اند و در تلاش است تا نقاط ضعف را برجسته سازی کند.

امام جمعه قم اذعان کرد: جامعه الزهرا آینده روشنی دارد و فارغ التحصیلان و محصلان آن بسیار ارزشمند هستند.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: خوشبختانه مسؤولان اهتمام ویژه‌ای بر حل مسائل دارند و این موضوع خونی در بدنه نظام اسلامی است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمن امروز کانون گرم خانواده و بویژه زن را آماج قرار داده است، افزود: حوزه علمیه از چیستی زن و نیازمندی جامعه به آن آگاه است، فلذا شما بایستی متناسب با این موضوع به صورت گسترده‌تری گام بردارید.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مطالبه‌گری را دنبال کنید، چراکه رهبر حکیم و فرزانه ما در این خصوص می‌فرمایند که به جای اینکه منتظر مطالبه بوده و به سختی مطالبات آنها را پاسخ دهیم.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: با ورود بانوان تحصیل کرده و اندیشمند به جوامع و مسائل مرتبط به ایرادات غربی یقیناً دشمن فرصت ایجاد توطئه را نخواهد داشت.