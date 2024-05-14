برگزاری مانور مشترک عملیات امداد و نجات و اطفا حریق در بندر«دیر»

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس علیپور بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مانور مشترک عملیات امداد و نجات و اطفا حریق در انبار سرپوشیده اداره بندر دیر بر اساس سناریو تعریف شده به مدت یک ساعت و با حضور تمام واحدهای ذیربط با موفقیت به اجرا درآمد.
وی بیان کرد: در این مانور عملیاتی تیمهایی نیز از اداره بندر دیر و آتش نشانی شهرداری دیر حضوری فعال به ثبت رساندند.
علیپور ادامه داد: هدف از اجرا این مانور ارتقا دانش علمی و تاکتیک عملیاتی، ارزیابی توان تیمهای عملیاتی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای عملیاتی سایر ارگانها و همچنین شناسایی نقاط ضعف احتمالی بود.
رئیس ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: بر اساس سناریو مانور پس از به صدا در آمدن زنگ هشدار، اپراتور ایستگاه آتش نشانی بندر دیر متوجه حریق در انبار سرپوشیده شده و همزمان مسئولان انبار نیز در کمترین زمان ممکن با واحد آتش نشانی بندر دیر ارتباط برقرار میکنند.
ایمان زیارتی زاده افزود: در ادامه تیم عملیاتی آتش نشانی با خودرو سنگین آذر ۶ به محل حادثه اعزام شده و همزمان اپراتور نسبت به اطلاع رسانی به سایر واحدهای زیر بط اقدام کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس سناریو مانور یکی از کارگران تخلیه و بارگیری انبار دچار حادثه و مصدومیت شده بود که تیم امداد و نجات با حمایت تیم اطفا حریق جهت نجات فرد وارد انبار شد.
زیارتی زاده افزود: بلافاصله پس از بیرون آوردن کارگر حادثه دیده در تماس با اورژانس برای انتقال وی به مرکز درمانی اقدام شد.
وی گفت: در ادامه پس از گذشت یک ساعت و انجام موفق مانور در آیتمهای تعریف شده پایان مانور مشترک عملیات امداد و نجات و اطفا حریق در انبار سرپوشیده اداره بندر دیر اعلام و نسبت به جمع آوری تجهیزات اقدام شد.
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