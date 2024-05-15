به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع سرقت‌های سریالی سیم و کابل برق و مخابرات و اماکن خصوصی در سطح بخش آبپخش با توجه به تعدد پرونده‌های مشابه و ایجاد جو نارضایتی بین شهروندان و مالباختگان، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و فرماندهی انتظامی بخش آب‌پخش قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل تیم ویژه متشکل از کارشناسان اداره مبارزه با اداره سرقت پلیس آگاهی و فرمانده انتظامی بخش آب‌پخش با تجمیع پرونده‌های وقوع و جمع آوری سرنخ‌های موجود، با استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجتماعی و رصد اطلاعاتی، استفاده از امکانات پلیس هوشمند، رصد شیوه و شگرد به کار رفته سارقین در سرقت، کنترل مجرمین و بازدید از کلیه صحنه‌های سرقت به وقوع پیوسته در نهایت سارق شناسایی با هماهنگی قضائی در عملیات پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دشتستان با بیان اینکه متهم در بازجویی صورت گرفته به ۱۶ فقره انواع سرقت شامل سرقت سیم و کابل برق و مخابراتی، سرقت اماکن خصوصی و سایر سرقت‌ها اعتراف کرد جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.

سرهنگ محمودیان در خاتمه با بیان اینکه موفقیت پلیس در کشف جرایم نتیجه تعامل با شهروندان است، خاطرنشان کرد: بدون مشارکت و همراهی شهروندان، حصول امنیت مطلوب مقدور نیست؛ لذا از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه، هرگونه تردد مشکوک خودرو و افراد را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.