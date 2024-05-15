به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در این خصوص اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره قتل در استان البرز و متواری شدن قاتلان و در پی کسب خبری مبنی بر حضور مشکوک یک دستگاه خودروی پژو در ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: تیم ویژه کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه موفق شدند خودروی مورد نظر را شناسایی و متهمان را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اضافه کرد: در بازجویی‌های تخصصی پلیس، متهم که یک زن بود به قتل همسرش با همکاری متهم ردیف دوم که با وی نیز قصد فرار داشت، اعتراف کرد.

سرهنگ شکری با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست که هرگونه اخبار و اطلاعات امنیتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.