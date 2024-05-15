همایش استانی بزرگداشت امام زادگان در بقعه سیدمحمد کاشمر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه کرامت و روز تکریم و تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه، همایش استانی بزرگداشت امام زادگان در آستان مقدس امام زاده سیدمحمد (ع) کاشمر برگزار شد.

امام زادگان ادامه مسیر امامت هستند

حجت الاسلام سید ابوالفضل طباطبایی، استاد حوزه در این همایش با تاکید بر تکریم امام زادگان، اظهار کرد: امام زادگان ادامه مسیر امامت هستند و در منقبت و معنویت می‌تواند در مسیر راه امامت تعریف شود، امامت از اساسی‌ترین اصول اعتقادی اسلام است.

استاد حوزه افزود: امامت موجب می‌شود که رهبر جامعه احکام و قوانین اسلام را در جامعه پیاده سازی کند و اگر امامت نباشد در جامعه احکام اسلام اجرا نمی‌شود.

وی بیان کرد: هر چیزی که با امامت ارتباط دارد ارزش است و وقتی امام را در جامعه معرفی کردیم هر چه با امام مرتبط و برقرار می‌کند اثر گذار و مهم است.

طباطبایی با بیان اینکه نکته مهم درباره امامت، زیارت است، گفت: ما وقتی به زیارت امام رضا (ع) می‌رویم یعنی قلب ما به امام تمایل پیدا کرده است، در واقع زیارت تمایل است و موجب پیوند بین امام و ماموم می‌شود و این پیوند موجب تقویت جامعه اسلامی و کمر کفر و استکبار می شکند.

این استاد حوزه گفت: مسیری که امام زادگان در مسیر زیارت است، امامت است و نکته دوم خدمت است و امامت یک اساسی است که به او، با محوریت او و برای تحقق هدف او خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه امروز خدمت به امام زاده‌ها جامعه را در مسیر ولایت و هدایت قرار می‌دهد، گفت: خدمت به امام خدمت به منویات امام است و آنچه امام برای او به امامت رسیده است که مظلومی در جامعه تحت ظلم قرار نگیرد و حمایت از مظلوم خدمت به امام است.

طباطبایی بیان کرد: اینکه ایران از جبهه مقاومت غزه حمایت می‌کند، از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل دفاع از فلسطین را در اهداف اصلی نهضت قرار داده بود.