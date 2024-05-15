به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی استان خوزستان عنوان کرد: امسال مبحث اربعین در زمینه‌های اسکان، حمل و نقل، پزشکی و سایر نیازهای زائران مانند، آب آشامیدنی، یخ، آذوقه و تمهیدات مختلف همچون تسهیل روند تردد در گذرگاه‌های مرزی و موضوعات مرتبط با گذرنامه‌های زوار به صورت جدی در دست پیگیری است.

وی افزود: امسال یک اقدام بسیار خوب و مؤثر انجام شد و از طریق مذاکره و موافقت کشور عراق ساز و کاری جهت ثبت ورود و خروج زائران اعمال خواهد شد که موجب تسهیل روند ترافیک در مرزها و رفاه زائران می‌شود به این صورت که مهر مبدأ ورود یا مبدأ خروج از مرزهای متفاوت برای مأموران مرزی مورد تأیید و قابل قبول باشد.

حسینی محراب بیان کرد: برای تأمین پروازها، قطار، اتوبوس و همچنین ورود وسایل شخصی مباحث لازم مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار خوزستان عنوان کرد: در مرزهای شلمچه و چذابه برای کارهای ساخت و ساز و دیگر خدمات استان‌های اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، تهران و یزد به عنوان استان‌های معین تعیین شده‌اند و برنامه‌ریزی ها در راستای اینکه خدمت‌رسانی مناسبی به زائران صورت گیرد در دست انجام است.

وی گفت: از تجربیات سال‌های گذشته نیز استفاده کردیم به عنوان مثال با همفکری و تعامل بین بخشی امسال شاهد بروز ازدحام اتباع خارجی در چذابه نخواهیم بود.