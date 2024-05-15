به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده امروز در دیدار با معاونین و مشاورین امور بانوان و خانواده دستگاه‌های‌اجرایی استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس، اظهار کرد: امروز به برکت این دیدار مستقیم با مسئولین امور بانوان و خانواده ادارات با دغدغه‌های بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی آشنا شدم که بسیار ارزشمند است.

وی، با اشاره به لزوم تغییر نگرش جامعه در خصوص افزایش جمعیت، عنوان کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی مطلوب‌تر است که این امر نشان دهنده تأثیر نگرش و دیدگاه جامعه بر نرخ رشد جمعیت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده با اشاره به بروز پدیده پدران سر راهی، گفت: با توجه به این نکته که برخی از خانواده‌ها دارای فرزندان اندکی هستند، فرزندان در دوران پیری و بیماری پدر، نمی‌توانند اقدام به مراقبت و نگهداری کنند به همین جهت شاهد ظهور پدیده‌های پدرهای سرراهی به میزان اندک هستیم که در صورت عدم تغییر رویکردها باعث بروز چالش‌های جدی خواهیم بود.

وی، با بیان این نکته که دارا بودن ۲ فرزند فقط نرخ رشد جمعیت را حفظ می‌کند، خاطرنشان کرد: کارشناسان متعدد پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در صورت تداوم این روند تا ۱۵ سال آینده با چالش جدی در حوزه جمعیت روبرو خواهد بود که تأثیرات خود را روی ابعاد اقتصاد، سیاسی و … خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، جوانی جمعیت را یک مسئولیت همگانی دانست و تشریح کرد: تمام اقشار و لایه‌های جامعه باید برای تحقق اهداف در این زمینه وارد میدان شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم، کودکستان کارکنان دستگاه‌های دولتی در چند نقطه از شهر برای دسترسی کارمندان ایجاد شود تا شرایط نگهداری کودکان توسط کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی هموارتر شود.