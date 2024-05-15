به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر سه شنبه با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: در کلام نافذ امام رضا (ع) رمز موفقیت در زندگی مؤمنان را سه صفت دانسته است بنابراین زوجین جوان باید این سه صفت را مورد توجه قرار دهند تا زندگی موفق و سعادتمندی داشته باشند.

وی رازداری را یکی از این صفات دانست و افزود: زوجین جوان باید رازهای زندگی خود را نگه دارند تا بتوانند موفق باشند.

وی مدارا کردن را دومین صفت مورد تاکید امام رضا (ع) برشمرد و بیان کرد: مدارا کردن زن و شوهر زندگی را از سراشیبی و مشکلات یاری می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان خطاب به زوجین جوان حاضر در این مراسم تصریح کرد: باید در زندگی با خوبی‌ها و بدی‌ها، مشکلات و سختی‌ها کنار آمد و مدارا کرد تا زندگی موفق و سعادتمندی در پیش داشته باشید.

حجت‌الاسلام پورذهبی تصریح کرد: صبر در سختی‌ها نیز سومین صفت مورد تاکید امام رضا است و صبر در زمان سختی‌ها از دیگر اصولی است که باید زوج‌های جوان به آن توجه جدی داشته باشند.

همزمان با چهاردهمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان با حضور قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره)، استاندار و جمعی از مسؤولان استانی ۷۳۳ فقره جهیزیه در بین نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد در استان اهدا شد.