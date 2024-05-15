فرهاد غلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه حضور وزیر بهداشت همزمان با سفر دولت در استان گفت: افتتاح بیمارستان ۲۷۰ تختخوابی (بیمارستان جایگزین) رازی قائمشهر و افتتاح اتاق‌های عمل بیمارستان بوعلی سینای شهرستان ساری از برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین در این سفر اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار، مرکز جامع سلامت شهید بصیر فریدونکنار، مرکز آنژیو گرافی بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس، مرکز جامع سلامت ۲۰۰۰ تنکابن افتتاح می‌شود.

وی با ازدید از مجتمع بیمارستانی ۱۱۰۰ تختوابی آیت الله طبرسی شهرستان ساری، مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص) شهرستان ساری، بازد ید از بخش‌های آی سی یو، ارتوپدی و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری، بازدید از پروژه‌های نیمه کاره درمانی ثامن الاحجج شهرستان گلوگاه، بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان بهشهر، بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان نکا و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان نور را از دیگر برنامه‌ها بیان کرد.

موسوی گفت: برگزاری نشست نخبگانی با هدف بررسی مسائل و مشکلات شهرستان‌های فریدونکنار و قائمشهر نیز با حضور وزیر بهداشت انجام می‌شود.