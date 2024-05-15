به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسمعیلی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از اسکله بنادر دلوار و عامری عنوان داشت: هدف از بازدید از اسکله و بنادر دلوار بررسی موضوعات مربوط به حقوق عامه در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است.

وی یاد آور شد: ضروری بود به منظور بررسی وضعیت بنادر و ساماندهی اسکله‌هایی که از ایمنی لازم برخورد نیستند، این بازدید صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنگستان اضافه کرد: در این برنامه از اسکله‌های مذکور بازدید و مشکلات این بنادر از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت

وی گفت: به منظور برطرف کردن مسائل و مشکلات آن بنادر و اسکله‌ها نشستی در ماه آینده با اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار می‌شود.