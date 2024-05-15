به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مسئولان مراکز اقامتی درمان و بازخوانی اعتیاد ضمن قدردانی از تلاش‌های مؤثر و ارزنده مسؤولان و کارکنان مراکز پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد در سطح استان تصریح کرد: همه ما دغدغه‌ها و مشکلات خانواده‌های افراد درگیر اعتیاد را درک می‌کنیم و می‌دانیم مصرف مواد چه پیامدها و آثار مخرب و تبعات جبران ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر خطاب به مسئولان مراکز اقامتی درمان و بازخوانی اعتیاد گفت: شما پا به یک عرصه مهمی گذاشتید و خود در راستای پیشگیری از اعتیاد در جامعه قدم‌های مؤثری برداشتید که در این خصوص جای تقدیر دارد.

وی یکی از معضلات مهم جامعه امروز ملی و بین المللی را اعتیاد دانست که باید مسئولان با تدابیر ویژه خود و ایجاد راهکار نسبت به این پدیده شوم اقدام مؤثری را انجام دهند.

عزیزنژاد تصریح کرد: ما اعتیاد را نیاز به یک پاسخ می‌دانیم و این نیاز برخواسته از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت، افسردگی است که هر کدام به دلایلی می‌تواند بروز یک رویداد، شروع و سوق دادن به دام اعتیاد باشد.

حمایت از مراکز

مدیر کل بهزیستی استان به تغییرات و مدل اعتیاد در جامعه جهانی اشاره کرد و افزود: در طول دهه‌های گذشته تغییراتی در ساختار و مدل اعتیاد ایجاد شده بطوری که که در جامعه جهانی بالغ بر بیش از ۲۷۰ میلیون نفر افراد مبتلا به اعتیاد تخمین زده شده است که می‌توان آن را به یک پیام هشدار دهنده برای جامعه جهانی قلمداد کرد.

عزیزنژاد ادامه داد: متأسفانه در جهان سالیانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار در بحث اعتیاد گردش مالی وجود دارد که سود حاصل از مواد مخدر در سال بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در جهان ذکر شده است که متأسفانه این رویه منافع مهمی برای بعضی‌ها ایجاد کرده که این می‌تواند آسیب جدی را برای جامعه داخلی و بین المللی ایجاد کند.

وی اعتیاد را یک معضل بسیار شدید در جامعه امروزی دانست و افزود: متأسفانه در جامعه شاهد این هستیم که خیلی‌ها به طریقی به دامن اعتیاد افتادند چه بسا کسانی که شخصیت‌های مهم اجتماعی بودند ولی با ورود و استعمال این مواد، خیلی از سرمایه‌های اجتماعی از میان رفته‌اند.

مدیر کل بهزیستی استان ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه حمایتی و تخصصی در بحث پیشگیری سعی خواهد کرد اقدامات مؤثری را در راستای پیشگیری از معضلات اجتماعی به ویژه مواد مخدر و با ایجاد کلاس‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای مراکز ایجاد کند.

عزیزنژاد با تاکید بر مشکلات گوناگون مراکز در بحث‌های پرداختی هزینه‌های حامل‌های انرژی و همچنین تعرفه‌های موجود تصریح کرد: با رایزنی و جلسات آتی که با مسئولان استانی و کشوری خواهیم داشت این موارد حتماً ذکر خواهد شد و به جد پیگیری خواهیم کرد.

استاندارد سازی ساختمان مراکز

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر به استاندارد سازی و ایمنی ساختمان مراکز اشاره کرد و اذعان داشت: همه مراکز باید اصول و استانداردهای لازم در همه ابعاد را رعایت کنند و مراکزی که در این قضیه قصور کنند طبق قانون و مقررات با آنان برخورد خواهد شد

عزیزنژاد تصریح کرد: توانمند سازی افراد دارای اعتیاد پس از درمان از نیازهای ضروری این افراد است که با امکانات و ظرفیت‌های موجود و دادن تسهیلات ارزان قیمت جهت اشتغال پایدار آنان بهزیستی استان با بودن وجود اعتبار از آنان حمایت خواهد کرد.

مدیر کل بهزیستی استان به خدمات ارزنده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بیش از ۴ هزار نفر شهید و ۱۵ هزار جانباز از نیروهای انتظامی تقدیم انقلاب کردند که این کار بسیار ارزنده و به یادماندنی خواهد بود.

ارائه خدمات مؤثر

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان بوشهر ضمن تشریح گزارشی از اقدامات مراکز در سال ۱۴۰۲ گفت: ۱۴ مرکز در این استان در این راستا به خدمات می‌پردازند که از این تعداد ۱۳ مرکز مربوط به آقایان و ۱ مرکز به بانوان می‌باشد.

مهرناز اسکندری گفت: بیش از چهار هزار و ۸۰۰ نفر در این مراکز پذیرش شدند و خدمات مؤثر و تخصصی دریافت کردند.

در پایان مسئولان مراکز به بیان، نظرات و پیشنهادات خود و ارائه راهکارهای مناسب پرداختند.