به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته شاهد موفقیت‌های بسیار خوبی در عرصه اقتصادی استان بوشهر هستیم.

وی تصریح کرد: استان بوشهر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه سوم و در زنجیره ارزش رتبه نخست کشوری را کسب کرد که از خدمات و فعالیت کارگروه اقتصادی استان با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بوشهر قدردانی می‌شود.

محمدی‌زاده با تاکید بر تسریع در نصب و راه‌اندازی نیروگاه برق خورشیدی کوچک مقیاس ویژه خانواده‌های مددجو استان بوشهر گفت: یک نکته بسیار مهم در سال جهش تولید با مشارکت مردم برای جذب منابع و سرمایه‌گذاری مردم در حوزه اقتصاد حمایت مدیران دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مردم است.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در ترغیب مردم در عرصه سرمایه‌گذاری اقتصادی ضمن حمایت، پیگیری و پشتیبانی باید مشکلات و موانعی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آن مواجه هستند برطرف کنند.

استاندار بوشهر از افزایش اعتبار پاسخ به استعلام برای سرمایه‌گذاری اقتصادی خبر داد و بیان کرد: اعتبار پاسخگویی به استعلام در امر سرمایه‌گذاری تاکنون ۶ ماهه بود چون این زمان برای سرمایه‌گذاران برای طی شدن فرایند لازم کوتاه بود مهلت پاسخ به استعلام از ۶ ماه به یک سال افزایش یافت و همه مدیران پاسخ استعلام برای سرمایه‌گذاری با اعتبار یک ساله صادر می‌کنند.

برگزاری باشکوه برنامه‌های ملی و مذهبی

محمدی‌زاده با گرامیداشت سوم خرداد سالروز عملیات غرورآفرین فتح خرمشهر جزئیات این عملیات را برشمرد و اظهار داشت: عملیات فتح خرمشهر از ابعاد گوناگون دارای اهمیت است و با وجود اینکه دشمن بعثی از این عملیات مطلع بود ولی رزمندگان موفق به فتح خرمشهر شدند.

وی عملیات وعده صادق را برگرفته از تجارب عملیات فتح خرمشهر دانست و بیان کرد: در این عملیات با اینکه رژیم صهیونیستی و حامیان آنها از کشورهای مختلف غربی اطلاع کامل داشتند و با تمام امکانات آماده بودند ولی این عملیات کمر اسرائیل غاصب شکست و اقتدار ایران اسلامی را نشان داد.

استاندار بوشهر فتح خرمشهر در تاریخ مقاومت هشت سال دفاع مقدس را افتخار آفرین دانست و خاطرنشان کرد: در فتح خرمشهر با اینکه رژیم بعث عراق با حمایت‌های ویژه کشورهای مختلف جهان همراه بود وعده خداوند متعال که حق بر باطل پیروز می‌شود محقق شد و ان‌شاءالله وعده خدا در پیروزی و آزادسازی فلسطین اشغالی به منصه ظهور می‌رسد.

محمدی‌زاده با گرامیداشت ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام راحل و قیام ۱۵ خرداد گفت: در این راستا برنامه‌های متنوعی با محوریت سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر مورد توجه ویژه قرار گرفته و اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر هر کدام از دستگاه‌ها یک مراسم به مناسبت سوم خرداد و یک برنامه ویژه ۱۴ و ۱۵ خرداد در نزدیک‌ترین مسجد و محل استقرار اداره خود با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌کنند.