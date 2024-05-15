به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ناصری گفت: در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال بیش از ۲۶ هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه سبزگزی که چندی پیش توسط افرادی مورد تصرف قرار گرفته بود از ید سودجویان خارج شد.

وی افزود: پیرو حکم صادره از دستگاه قضائی شهرستان و به همت نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری پاسگاه انتظامی جهاد آباد اراضی ملی مورد نظر از ید متصرفین خارج و به دولت باز گردانده شد.

وی تصریح کرد: مردم طبیعت دوست می‌توانند در تماس با شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گزارش‌ها و اخبار خود را در زمینه آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیرمجاز در اراضی ملی و … اطلاع‌رسانی کنند تا از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به عرصه‌های مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.