کرمان جزو ۵ استان برتر در تولید برق تجدیدپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسنزاده شامگاه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشتماه جاری در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی نرماشیر با حضور محمود کمانی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اظهار داشت: استان کرمان به زیرساختها نیاز دارد و برق هم یکی از این نیازهای زیرساختیست.
وی بیان داشت: استفاده از ظرفیت طبیعی استان کرمان مانند انرژی خورشیدی، روزهای آفتابی، زاویه تابش و ارتفاع از سطح دریا یکی از راههای رسیدن بهبرق است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ادامه داد: توسعه نیروگاههای انرژی تجدید پذیر از سال گذشته در استان آغاز شد و نیروگاه خورشیدی در نرماشیر بهعنوان منطقهای کمتر توسعه یافته انجام شد و امروز ۱۰ مگاوات برق بهمدار افزوده شد.
حسنزاده، از احداث نیروگاه خورشیدی نرماشیر بهعنوان یکی از مصداقهای مشارکت مردم در جهش تولید نام برد و از رایزنی با سرمایهگذاران برای ادامه فعالیت در بخش تولید انرژیهای تجدید پذیر خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: کرمان با تولید ۱۵۰ مگاوات برق تجدید پذیر جزو ۵ استان برتر در این زمینه است و در حال حاضر دو هزار مگاوات برق خورشیدی از مجموع ۸ هزار مگاوات در کشور برای کرمان برنامهریزی شده که عملیات اجرایی پروژهها در حال انجام است و این برق طی سالهای آینده به سیستم برق کشور اضافه میشود.
نظر شما