جمع آوری موتورهای قاچاق و پاکشتی در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح آرامش و ارتقا امنیت اجتماعی و جمع آوری موتورهای قاچاق و پاکشتی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و در راستای اجرایی شدن مطلوب‌تر طرح ملی نور خبر داد و اظهار داشت: با مشارکت یگان‌های اطلاعاتی و انتظامی، طرح آرامش و ارتقا امنیت اجتماعی و جمع آوری موتورهای قاچاق و پاکشتی در سطح شهرستان دشتستان از ابتدای هفته جاری با هماهنگی مرجع قضائی کلید خورد و اجرایی شد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان با بسیج کلیه امکانات، تعداد ۱۶ دستگاه موتورسیکلت قاچاق و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی توقیف و به همراه راکبین آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی برابر قانون و برای ارتقا ضریب احساس امنیت و افزایش سطح امنیت و آرامش عمومی مردم شریف شهرستان در سال ۱۴۰۳ همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محمودیان در پایان گفت: طرح جمع آوری موتورسیکلت‌های قاچاق و پاکشتی قبل از هرگونه اقدامی در راستای اطلاع رسانی به عموم شهروندان از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها رسمی و فعال در سطح شهرستان، فضای مجازی و نصب بنر در محل‌های پرتردد شهر به عموم شهروندان اطلاع رسانی شده است.