غنی سازی اوقات فراغت نیازمند هم افزایی دستگاه های مربوطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رئوف تقوی مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین در نشست با معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان که با موضوع اجرای طرح «مسجد، کانون نشاط» و غنی سازی اوقات فراغت برگزار شد، بیان کرد: به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر برای ایام اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، پیشنهاد می شود جلسه ای مشترک با ارگان هایی که در بحث اوقات فرغت دخیل هستند داشته باشیم تا هم افزایی صورت گیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین ادامه داد: برگزاری این چنین نشستی سبب شده تا با هماهنگی هایی که صورت می گیرد برای تمامی مخاطبان مجموعه های مذکور دوره های آموزشی و ارتقایی را به صورت مشترک داشته باشیم و در واقع هر کدام از ارگان ها به صورت تخصصی برای کادر فرهنگی شهر برنامه داشته باشند.

وی عنوان کرد: در کنار برگزاری این دوره ها برای مجموعه کادر فرهنگی (فعالان فرهنگی) در استان، در واقع ارتباط هم بین مجموعه های فرهنگی ایجاد می شود و به جای اینکه هر مجموعه تنها برای زیرمجموعه خود برنامه داشته باشد هر مجموعه یک برنامه تخصصی برای کل فعالان در حوزه فرهنگی استان برگزار می کند.

حجت الاسلام تقوی خاطر نشان کرد: در حوزه غنی سازی اوقات فراغت لازم است هم افزایی داشته و یک ید واحد شکل بگیرد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.

در ادامه معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین اظهار کرد: این آمادگی وجود دارد تا در در حوزه طرح پیشنهادی ستاد کانون های مساجد استان به منظور غنی سازی اوقات فراغت، همکاری لازم را داشته باشیم.

امیر اسلامی صدر افزود: برگزاری دوره تخصصی توسط هر یک از دستگاه های دخیل در برنامه های اوقات فراغت برای کل کادر فرهنگی و فعالان فرهنگی استان سبب می شود تا ارتباط بین این مجموعه ها صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: لازم است در بحث اوقات فراغت پژوهشی هم صورت گیرد و ذائقه جوانان شناسایی شود، البته این ذائقه سنجی باید به صورت دائم انجام شود تا بتوان بر این اساس برای اوقات فراغت برنامه ریزی کرد و ما در حوزه اوقات فراغت دغدغه داریم و آمادگی داریم که همکاری داشته باشیم.