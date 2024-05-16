امتحان نهایی دانش آموزان استان تهران امن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون حفاظت از آزمون‌های استان تهران که با حضور مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان تهران و نمایندگان آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران، نماینده سازمان سنجش، نمایندگان دستگاه‌های خدمات رسان و دیگر اعضا برگزار شد، با تأکید بر امنیت روانی دانش آموزان اظهار کرد: امتحانات نهایی امسال به دلیل تأثیر ۵۰ درصدی آن در سوابق کنکور اهمیت زیادی برای دانش آموزان و خانواده‌های آنان دارد، لذا نه تنها باید ابعاد امنیتی و فیزیکی در نظر گرفته شود بلکه باید توجه به امنیت روانی دانش آموزان در دستورکار قرار داده شود.

سادات گفت: به خانواده‌ها این اطمینان خاطر داده شود که دانش آموزان در شرایط کامل و جامع و ایمن در حوزه امتحانی شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند، ادامه داد: لازم است با ایجاد تبلیغات محیطی و استفاده از فضاهای مجازی و ظرفیت‌های صدا وسیما، نشاط و شادابی و امید آفرینی در بین جوانان، نوجوانان و دانش آموزان را افزایش دهیم که خود باعث می‌شود، دانش آموزان مسئولیت پذیر و هدفمند شوند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران با بیان این‌که ۳۲۵ هزار دانش آموز استان تهران در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند به تأمین امنیت فیزیکی و روانی در ۶۹۱ حوزه برگزاری امتحانات نهایی اشاره کرد.

سادات افزود: تأمین رفاه و آسایش دانش آموزان چه در زمینه حمل و نقل عمومی و مسائل محیط برگزاری آزمون در زمان شرکت آزمون نهایی سبب کاهش استرس دانش آموزان در روزهای برگزاری امتحانات نهایی خواهد شد.

گفتنی است که در این جلسه هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، خدمات رسان، اورژانس و آتش نشانی، انجام و تمهیدات ترافیکی و حمل و نقل عمومی اندیشیده شد.