مشکلات کشاورزان تنگستان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر اهرم با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: پیغمبر اکرم میفرماید: هرکسی که خداوند با شناخت اهل بیت من و ولایت آنها بر او منت نهاده باشد، خداوند همه خیر را برای او جمع کرده است.
امام جمعه اهرم تصریح کرد: حضرت علی بن موسی الرضا در روایتی مفصل و بسیار مهم مبنایی و اعتقادی جایگاه امامت را تبیین میفرمایند.
وی گفت: در فرازهایی از این روایت میفرماید «امام خورشید پرفروغی است که در افق عظمت نورانیت است»، «امام ماه تابنده و چراغ فروزنده و نور برافروخته و ستاره راهنما در تاریکی شبها و بیابانهای تنها و گرداب دریاهاست».، «امام آب گوارایی است برای تشنگان و رهبر به حق و نجات بخش از نابودی است.»، «امام آتشی است برای سرمازدگان، و دلیلی است در تاریکیها که هر که از آن جدا شود هلاک میشود.» «امام ابری بارنده، بارانی است سیل آسا، آفتابی است فروزان، و آسمانی است سایه بخش و زمینی است گسترده و چشمه ایی است جوشنده»، «امام انیس و رفیق و پدری مهربان»، در روایت نمیفرماید امام مانند پدر است، نه میفرماید پدری شفیق و برادری دلسوز و پاره تن، و مهربانتر از مادر نسبت به فرزند.
وی ادامه داد: جایگاه امامت در بین بندگان خداست، عدهای سیاه دل و خناسِ روزگار جمع شدند راجع به امام رضا علیه السلام فیلم ساختند تا شاید از این خورشید چیزی کم کنند غافل از اینکه نورانیت شمس الشموس حضرت علی بن موسی الرضا از خداوندی است که همه نورها را آفریده و دست و پازدن تعدادی خناس فرورفتن در گرداب جهنم است.
پهلو زاده یاد آور شد: شیعیان با داشتن اینچنین خورشیدهای هدایت و نورانیت نباید فریب چند آدم خناس یهودی و منافق را بخورند چرا که با وجود راهنما و خورشید هدایت راه گم کردن معنا ندارد.
وی گفت: ضروری است دانش آموزان و دانشجویان ما با جایگاه ائمه معصومین علیهم السلام و عظمت آنها آشنا شوند که همه مشکلات آنها با ارتباط با خدا و معصومین حل خواهد شد.
امام جمعه اهرم خبا اشاره به سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس گفت: سنگرهای اسلام یکی پس از دیگری تثبیت و محکم سازی شد و با انقلاب اسلامی، اسلام حیات تازه ای گرفت و با فتح خرمشهر توان بیشتری گرفت و خرمشهرهای مختلفی جلوی امت اسلام بود که یکی پس از دیگری فتح شد.
وی گفت: با بیداری اسلامی در بین ملتهای مسلمان، جبهه مقاومت شکل گرفت و با شروع عملیات طوفان الاقصی و وعده صادق، اضمحلال رژیم غاصب صهیونیستی شروع شده است و ان شاء الله با بیداری همه ملتها در اقصی نقاط عالم؛ خدا آخرین خرمشهر را که فلسطین باشد آزاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: گفتمان آزادسازی خرمشهر یک مبنایی برای آزادسازی همه بشریت از شر استکبار شد و اگر عتبات عالیات از شر حزب بعث، سوریه و یمن و دیگر جاها از سلطه استکبار آزاد شد؛ به برکت خون شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت بود و فلسطین هم جز با همین گفتمان آزاد نخواهد شد.
وی بیان کرد: این روز را به همه رزمندگان، ایثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا تبریک عرض میکنیم.
پهلوزاد زده افزود: دغدغه و نگرانی تعدادی از کشاورزان این است که نزدیک به ۲ دهه است با طرحهای حمایتی جهاد کشاورزی نخیلاتی کشت شد و چاههایی هم حفر شده و امروز که این نخلها به ثمر نشسته و برای کمک به این کشاورزان تا از وضعیت اقتصادی موجود عبور کنند اما گفته شده که باید این چاههای آب کشاورزان که البته بدون مجوز حفاری شده تخریب شود.
امام جمعه اهرم اضافه کرد: مردم تنگستان در همه عرصههای ملی و مذهبی برای اقتدار ایران اسلامی سنگ تمام گذاشتهاند و در همه انتخاباتها با حضور حداکثری افتخار آفریدهاند.
وی بیان کرد: این شهرستان نسبت به دیگر شهرستانها از حیث توسعه یافتگی صنعتی و اشتغال زایی در حد مطلوبی نیست که جوانان در مراکز صنعتی مشغول به کار شوند.
پهلوزاده یاد آور شد: با توجه به کمبود بارندگی و آماده نشدن سد باهوش و ماندن محصول خرمای کشاورز روی دست کشاورز و نبود پشتیبانی تعاونیهای کشاورزی و مرتبط بودن اقتصاد اکثر مردم این شهر به محصول خرما و نکات دیگر لازم است نسبت به کشاورزان زحمتکش این شهر در تصمیم برای تخریب یا غیرقابل برداشت کردن این چاهها؛ تجدید نظر صورت بگیرد.
وی گفت: امیدواریم با همفکری و هم افزایی همه نهادها از دولت خدمتگزار و قوه قضائیه این مساله به طور دقیق بررسی و همه جوانب آن مد نظر قرار بگیرد تا معیشت این کشاورزان سختتر نشود.
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