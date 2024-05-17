به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه اردیبهشت ماه سال جاری در مسجد جامع میامی، سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بین اعضای کنگره جهانی امام رضا (ع) را محور بخش اول صحبت‌های خود برگزید و ابراز کرد: در جامعه شیعی نقایص زیادی نسبت به شناخت عمومی از اهل بیت (ع) به خصوص بین جوانان وجود دارد که باید برطرف شود.

او با بیان اینکه می‌بایست معصومان و ائمه اطهار (ع) در جامعه شیعه بیشتر شناسانده و شناخته شوند، ادامه داد: رسالت معرفی ائمه اطهار (ع) به دنیا دیگر موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن تاکید داشتند.

امام جمعه میامی گفت: همانطور که معظم له فرمودند در سه بعد معنوی، سبک زندگی و سیاست، می‌توان ائمه اطهار (ع) و معصومان شیعه را به جهانیان شناساند.

عزیزی بیان کرد: اگر امروز جوامع غربی راه را اشتباه می‌روند به دلیل فقدان شناخت به ائمه اطهار (ع) و بعد معنوی و سبک زندگی و سیاست ائمه اطهار (ع) و معصومان ندارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی با بیان اینکه سیاست ائمه اطهار (ع) عین دیانت آنان بود اما در کشورهای غربی این امر را شاهد نبوده و نیستیم، بیان کرد: لزوم استفاده از شیوه‌های درست و اثرگذار در انعکاس جهانی معارف ائمه (ع) از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن دقت نظر داشته باشیم.

عزیزی در ادامه خطبه‌های خود که با حضور پرشور مردم ادامه می‌یافت گفت: اولاً باید ائمه اطهار (ع) را در خود کشور شیعی ایران و در ثانی باید به عالم معرفی کرد.

او ادامه داد: مشکلی که امروز وجود دارد این است که کشورهای غربی از وجود سبک زندگی ائمه اطهار (ع) بی خبر هستند و نمی‌دانند که در سیاست معصومان ما چه نکاتی نهفته است لذا اگر این مفاهیم به دنیا مخابره شود، همه جهانیان می‌فهمند و سبک زندگی شأن را تغییر می‌دهند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه هدف عمده ائمه اطهار (ع) ایجاد جامعه اسلامی بود، گفت: این امر بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست لذا ائمه به دنبال حاکمیت اسلامی بودند و لذا یک بعد مهم امامت حاکمیت اسلامی است.

عزیزی امامت را ریاست دین و دنیا و ماده و معنا دانست و تاکید کرد: ماده عبارت از همین سیاست و اداره کشور و حکومت است و لذا باید بدانیم که ائمه اطهار (ع) چطور حکومت داری کردند و همه ائمه (ع) بدون استثنا دنبال حکومت الهی بودند و تنها شیوه‌ها مختلف بود.