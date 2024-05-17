امیر برومند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات ۲۰۰ میلیونی تومانی در روستاها آغاز شد است و با عنایت ریاست جمهوری این تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان در سال جاری تغییر کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: در سال گذشته ۴ هزار واحد مسکونی ۲۰۰ میلیون بود که وقتی تسهیلات به ۳۵۰ میلیون تغییر کرد و سهم استان نیز ۳۵۰ هزار واحد شد در پایان سهمیه‌ای که پایان اعلام شد هفت هزار واحد بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۶ هزار ۱۰۰ واحد پرونده تشکیل و به بانک جهت دریافت تسهیلات مسکن معرفی شده‌اند که سه هزار و ۲۰۰ پرونده انعقاد قرار جهت پرداخت شده است.

برومند یاد آور شد: در حوزه مسکن محرومین مدد جویان کمیته امام امام خمینی (ره) تفاهم نامه‌ای با وزارت نفت مسئولیت‌های اجتماعی هزار واحد امسال احداث خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حوزه بهزیستی تفاهم نامه خوبی در زمینه ساخت مسکن در شهرهایی که اداره راه و شهر سازی ندارند بتوانیم از حساب ۱۰۰ استفاده که بتوانم برای مدد جویان بهزیستی ساخت شود.

وی ادامه داد: در کل استان ۲ هزار و۷۸۰و احد توسط بنیاد در حال ساخت است که ۹۰ واحد آن در شهر اهرم در حال احداث است و هزار و ۷۵۸ واحد نیز زمین واگذار شده به صورت گروه‌های ساخت که ۱۶۷و احد در شهرستان تنگستان است.

برومند افزود: در حوزه واگذاری قطعه زمین ۹۹ ساله سهم ۱۰ هزار قطعه است که تاکنون ۱۶ هزار قطعه شناسایی شده است و در لیلک تنگستان ۱۲۰ هکتار است که هزار و ۵۰۰ قطعه با اولویت بومی خود روستا و شهرستان و استان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حوزه بحث طرح هادی روستایی در سال جاری ۹۳ میلیارد تومان تخصیص‌های یافت که در طرح هادی در ۱۰۸ روستا از نیمه دوم اردیبهشت ما آغاز شده است.