امدادرسانی به ۱۴ استان متاثر از سیل و آبگرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، به تشریح خدمات ارائه شده در سیل و آبگرفتگی از ۲۴ تا ۲۹ اردیبهشت پرداخت و گفت: در این مدت زمان، ۱۴ استان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران) نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند.

وی با بیان اینکه در این مدت زمان ۸۵ مورد عملیات امدادی انجام شده است، ادامه داد: امدادگران به ۳۳۴۵ نفر امدادرسانی کردند، ۲۸۶ نفر را اسکان اضطراری دادند، ۲۸ نفر را به مناطق امن منتقل کردند و با دستگاه پمپاژ، آب تجمیع شده در ۲۸۸ واحد مسکونی را تخلیه کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات افزود: ۱۵۸ تیم عملیاتی شامل ۵۹۶ امدادگر در عملیات سیل و آب‌گرفتگی شرکت کردند.

محمودی گفت: ۲۳ دستگاه چادر، ۱۵۲۶ تخته پتو، ۵۹۱ تخته موکت، ۷۹۱ کیلوگرم نایلون، ۵۸۲ بسته غذایی، ۲۲۰ ست ظروف و ۲۶۳ شعله والور بین افراد متأثر توزیع شد.