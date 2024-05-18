به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغری مسؤول ستاد مدینه منوره با اشاره به اینکه تمام زیرساخت‌ها برای میزبانی از هم‌وطنانمان در مدینه آماده است، اظهار داشت: عملیات حج تمتع ۱۴۰۳ به بهترین شکل خود در حال انجام است و با هماهنگی‌هایی که در ایران و کشور میزبان شده است سفر هوایی ضیوف‌الرحمن به مدینه منوره بر اساس برنامه ادامه دارد.

وی افزود: تا پایان روز ۲۸ اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار و ۳۳۳ نفر از زائران ایرانی به مدینه خواهند رسید. زائران کاروان‌ها حج تمتع تاکنون در ۱۷ هتل در شهر پیامبر (ص) اسکان یافته‌اند.

مسؤول ستاد مدینه منوره ضمن یادآوری این موضوع که به روزهای اوج حضور زائران کشورمان به مدینه منوره نزدیک شده‌ایم، گفت: هم اکنون (تا بامداد ۲۹ اردیبهشت) زائرانی از ۱۱ استان کشور از جمله آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خوزستان، سمنان، قم، قزوین، کرمان، کرمانشاه، لرستان و مرکزی در قالب ۷۱ کاروان در مدینه منوره حضور دارند. پیش‌بینی می‌شود در دو روز آینده میزبان ۱۲ هزار زائر ایرانی باشیم.

اصغری با اشاره به اینکه فرصت پنج روزه نخستین کاروان‌ها برای حضور در مدینه رو به اتمام است، اعلام کرد: یکی از اقدامات مهم حج تمتع ۱۴۰۳ این است که تمامی زائران برای نخستین بار به وسیله قطار سریع‌السیر از مدینه به مکه عازم خواهند شد. در همین راستا حدود هزار و ۷۵۵ زائر امروز عازم مدینه خواهند شد. این زائران پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد شجره مُحرم خواهند شد.