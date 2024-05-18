به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات ملی پوشان فوتسال زیر نظر فروزان سلیمانی از در مرکز ملی فوتبال آغاز شده است.



اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور حضوری پرقدرت در مسابقات فوتسال داخل سالن المپیک که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، تشکیل میشود.

سارا شیربیگی عضو تیم ملی فوتسال در حاشیه تمرین تیم‌ملی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط اردوها در سال جدید خیلی خوب بوده فکر میکنم اردوها از حالت قبل خارج شده و جدی تر دنبال می‌شود. با توجه به تمریناتی که داریم مشکلی در خصوص آمادگی نداریم فعلا در حال بدنسازی هستیم.



وی در پاسخ به این پرسش که فکر میکنید بتوانید از جام قهرمانی خود در جام ملت‌ها دفاع کنید؟ گفت: در مورد قهرمانی هدفمان این است و البته همه نیز از ما این انتظار را دارند که قهرمان آسیا شویم، به هر حال ما هم به این باور رسیدیم ولی لازمش این است که بازی تدارکاتی خوبی داشته باشیم. هفت سال است بازی مهمی نداشتیم ولی می توانیم در این مدت بازی‌های خیلی بهتری داشته باشیم. امیدوارم با امادگی ۱۰۰ درصدی عازم‌ مسابقات شویم.



شیربیگی افزود: پتانسیل ایران بالاست ولی اردوها باید بیشتر باشد. سالهای گذشته هم اگر قهرمان شدیم به این دلیل بوده که اردوهای خوبی داشتیم. در حال حاضر جوانها اضافه شدند که نیاز به تجربه دارند. باید این بازیکن‌ها خودشان را سازگار کنند تا به امید خدا موفق شویم.



مهاجم تیم ملی فوتسال در پایان در پاسخ به این پرسش که فکر میکنید مجددا به عنوان خانم گل آسیا انتخاب شوید؟ گفت: هدفم این است ولی امیدوارم تیمی بتوانیم نتیجه بگیریم. من در هر صورت سعی میکنم با آمادگی کامل راهی مسابقات شوم‌.