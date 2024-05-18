به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینی‌وند، در خصوص پروژه‌های عمرانی شهر تهران که می‌توانند گره‌های ترافیکی را باز کنند، اظهار داشت: اصلاح هندسی، هوشمندسازی و مدیریت ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و موضوعات شهرسازی معابر شهر تهران قطعاً می‌توانند در کنار سایر راهکارها باعث رفع گره‌های ترافیکی شوند.

وی افزود: نمونه یک گره ترافیکی که در سال گذشته به آن اشاره کردیم و مشکل ترافیکی آن مرتفع گردید در محدوده میدان صنعت بود که با اصلاح هندسی که صورت گرفت روان سازی ترافیک را در این محل شاهد هستیم.



رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: یکی دیگر از این پروژه‌ها پروژه تندگویان نواب بود که با احداث زیرگذر یک دسترسی به صورت همسطح در بزرگراه نواب تندگویان جریان‌های ترافیکی بدون آنکه با یکدیگر تداخل داشته باشند، از این محل عبور می‌کنند البته این پروژه هنوز تکمیل نشده است.

سرهنگ زینی‌وند بیان داشت: یکی دیگر از پروژه‌ها ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم حسنی از بزرگراه شهید اوینی می‌باشد. اجرای این دسترسی جدید باعث شد که هفت و نیم کیلومتر از مسافت‌های اضافه کم شود. یعنی شهروندانی که برای زیارت حرم مطهر به این محل مراجعه می‌کردند مخصوصاً در اواخر هفته‌ها مجبور بودند از راه‌های دیگر مانند سلمان فارسی دور بزنند که همین موضوع باعث می‌شد هفت و نیم کیلومتر مسافت اضافه را طی کنند تا بتوانند به جنوب حرم برسند.

وی افزود: این دسترسی که از ضلع غرب بزرگراه شهید اوینی احداث شده دسترسی به خیابان زهره‌وند و میدان امام هادی ع را تأمین کرده و باعث کاهش ترافیک، کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت شده است.

سرهنگ زینی‌وند بیان داشت تعریض کندرو بزرگراه آزادگان در مسیر جنوب به شمال در بزرگراه شهید لشگری نیز داشتیم، رانندگانی که از مسیر بزرگراه شهید لشکری وارد بزرگراه آزادگان می‌شدند و در لاین کندرو قرار می‌گرفتند در ساعات اوج ترافیک در همان آنلاین قرار گرفته و شاهد ترافیک سنگین ساعت‌ها در این محل بودیم. مشکل با تعریض این محدوده زیر پل در معبر فرعی حل شده است.

وی بیان داشت: میدان شهید تیموری نیز جوابگوی حجم بالای ترددها نبود کی میدان جمع‌آوری شده و راهکار احداث تقاطع در آن اجرایی شد که الان شاهد نظم ترافیکی در این محدوده هستیم.

سرهنگ زینی‌وند گفت: یکی از معضلاتی که ما در خصوص رفع گره‌های ترافیکی در سطح شهر تهران داریم موضوع زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری مانند خطوط گاز تلفن آب و غیره است.

وی گفت در کشورهای دیگر کانال مشترک خطوط انتقال گاز آب برق تلفن تأسیس می‌شود که همه این خطوط از داخل این کانال مشترک عبور می‌کند. ولی ما در شهر تهران و در دیگر است شهرها این تونل مشترک تأسیسات شهری را نداریم.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: به رغم اینکه این قانون در سال ۱۳۷۲ مصوب گردید و در سال ۱۳۸۴ آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شد ولی ما همچنان کانال مشترک تأسیسات شهری را نمی‌بینیم.

وی گفت: در پروژه آبشناسان جنت آباد نیز ما به مشکل تأسیسات و زیرساخت برخورد کردیم و برای اجرای آن یک زمان مضاعف به زمان اجرای پروژه اضافه شده است که حداقل چندین برابر زمان نیاز هست.