به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سپک‌تاکرای سه نفره رگوی ایران که برای حضور در جام جهانی راهی مالزی شده صبح امروز (شنبه) در نخستین مسابقه خود برابر آلمان به برتری رسید.

نماینده ایران در این مسابقه موفق شد ژرمن‌ها را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.

تیم ملی سپک تاکرا با پشت سر گذاشتن سه اردوی تدارکاتی در استان‌های گلستان، کردستان و مرکزی با آمادگی کامل و با ۵ ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست قدم به مسابقات مالزی گذاشته است.

نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات در ۲ بخش دو نفره و سه نفره به مصاف حریفان می‌روند.