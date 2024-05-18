به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی گفت: آئین رونمایی از جام زرین خشایارشا پیش از ظهر امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت همزمان با افتتاح هفته میراث فرهنگی در موزه پارسه (تخت جمشید) برگزار می‌شود.

بنا به اعلام اداره کل میراث فرهنگی این مراسم با حضور محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، محمد ثابت اقلیدی مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در موزه تخت‌جمشید برگزار شد.

جام زرین خشایارشا بنا به گفته اداره کل میراث فرهنگی فارس با ارتفاع به ۱۱.۴۳ سانتیمتر، قطر ۲۰.۳۲ سانتیمتر و وزن ۱.۴۰۷ کیلوگرم از هگمتانه باستان (همدان امروزی) کشف شده، دارای طرح زورقی، دهان گشاد، لبه‌های برگشته، تزئینات گیاهی و سطحی شیاردار است که این آرایه‌ها از شاخصه‌های ظروف تجملاتی و ارزشمند دوره هخامنشی به شمار می‌روند.

همچنین تزئینات برجست این قدح به منظور مشاهده از بیرون ایجاد شده‌اند. در کف ظرف گل رزتی با دوازده پر و در اطراف ظرف بیست و یک شیار به مانند یک رزت بزرگ به تصویر کشیده شده‌اند و در حاشیه گردن این ظرف کتیبه‌ای به سه زبان، فارسی باستان، عیلامی هخامنشی و بابلی هخامنشی قرار گرفته و متن کتیبه حاوی عبارت «خشایارشا، شاه، بزرگ» است.

این جام زرّین با همکاری معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه و اداره کل میراث فرهنگی استان فارس، اداره کل موزه‌ها، موزه ملّی ایران باستان و پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از ۲۹ اردیبهشت به مدت یک ماه در موزه تخت جمشید برای عموم مردم به نمایش گذاشته شده و هر روز قابل بازدید است.

