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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۰۴

جانشین فرمانده کل انتظامی:

نیروهای جدید الورود ستون‌های استوار پلیس کشور هستند

نیروهای جدید الورود ستون‌های استوار پلیس کشور هستند

کرمانشاه- جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی گفت: نیروهای جدید الورود ستون‌های استوار پلیس کشور هستند که بخش اعظمی از تأمین امنیت جامعه را برعهده می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی در مراسم اعطای درجه به فراگیران دوره‌های آموزشی فراجا که شامگاه شنبه در پادگان شهید رجایی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز پلیس جمهوری اسلامی با برخورداری از نیروهای جوان، متدین و انقلابی متفاوت از پلیس دیگر کشورهاست.

وی ادامه داد: حضور جوانانی مؤمن، متعهد، شجاع و با بصیرت در مجموعه‌های انتظامی سطح کشور باعث شده پلیس امروز بیش از هر زمان دیگری به پلیس در طراز انقلاب نزدیک و منویات رهبر معظم انقلاب را یکی پس از دیگری عملیاتی و اجرایی کند.

سردار رضایی تصریح کرد: به حمد خداوند سبحان جوانان امروز کشور سرشار از معنویت و بصیرت هستند و افرادی که وارد مجموعه فراجا می‌شوند با همه عشق و علاقه خود در راه هدفی مقدس که خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، قدم برمی دارند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به اینکه امروز صدها جوان پرشور و انقلابی دیگر به جمع خادمان مردم در مجموعه انتظامی جمهوری اسلامی پیوستند، گفت: باید از پدران و مادران آنها تشکر و قدردانی کنم که چنین جوانان برومندی را پرورش دادند تا امروز در خدمت اسلام و انقلاب قرار گیرند.

وی در پایان گفت: آرزو می‌کنم همه ما به عنوان سربازان ولایت بتوانیم خدمتگزار خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف و ولایتمدار کشور باشیم و توفیقی که برای خدمت به این نظام الهی و مردم ولایی نصیبمان شده را قدر بدانیم.

در این مراسم درجه فراگیران پادگان‌های آموزشی شهید چمران کرج، مالک اشتر اراک، شهید بهشتی اصفهان و ولی عصر (عج) تبریز به آنها اعطا شد.

کد مطلب 6111434

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