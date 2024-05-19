به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی در مراسم اعطای درجه به فراگیران دوره‌های آموزشی فراجا که شامگاه شنبه در پادگان شهید رجایی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز پلیس جمهوری اسلامی با برخورداری از نیروهای جوان، متدین و انقلابی متفاوت از پلیس دیگر کشورهاست.

وی ادامه داد: حضور جوانانی مؤمن، متعهد، شجاع و با بصیرت در مجموعه‌های انتظامی سطح کشور باعث شده پلیس امروز بیش از هر زمان دیگری به پلیس در طراز انقلاب نزدیک و منویات رهبر معظم انقلاب را یکی پس از دیگری عملیاتی و اجرایی کند.

سردار رضایی تصریح کرد: به حمد خداوند سبحان جوانان امروز کشور سرشار از معنویت و بصیرت هستند و افرادی که وارد مجموعه فراجا می‌شوند با همه عشق و علاقه خود در راه هدفی مقدس که خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، قدم برمی دارند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به اینکه امروز صدها جوان پرشور و انقلابی دیگر به جمع خادمان مردم در مجموعه انتظامی جمهوری اسلامی پیوستند، گفت: باید از پدران و مادران آنها تشکر و قدردانی کنم که چنین جوانان برومندی را پرورش دادند تا امروز در خدمت اسلام و انقلاب قرار گیرند.

وی در پایان گفت: آرزو می‌کنم همه ما به عنوان سربازان ولایت بتوانیم خدمتگزار خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف و ولایتمدار کشور باشیم و توفیقی که برای خدمت به این نظام الهی و مردم ولایی نصیبمان شده را قدر بدانیم.

در این مراسم درجه فراگیران پادگان‌های آموزشی شهید چمران کرج، مالک اشتر اراک، شهید بهشتی اصفهان و ولی عصر (عج) تبریز به آنها اعطا شد.