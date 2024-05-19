تشکیل کارگروه مقابله با سقط عمدی جنین

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جباری گفت: قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت، تاکنون ۲۲ نشست برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه به منظور اصلاح و ابلاغ بیش از ۵۰ دستورالعمل، آئین نامه، بخش نامه ملی در معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت، هماهنگی و پیگیری‌های زیادی انجام شده است، افزود: گزاره‌های غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور از جمله رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال و حرمت سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، تبیین و اصلاح شده است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، اجرایی شدن کارانه پلکانی مشاوره فرزند آوری منجر به تولد زنده برای اولین بار در کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: طراحی و اجرای منشور کرامت مادری ویژه مراکز بهداشتی درمانی کشور و الگوی کارنامه جوانی جمعیت رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، از جمله فعالیت‌های این مرکز بوده است.

جباری، بازنگری و تدوین شیوه نامه و سرفصل‌های جدید ویژه آموزش‌های هنگام ازدواج، طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از ناباروری در شبکه بهداشت کشور و راه اندازی کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین برای اولین بار را از دیگر برنامه‌های وزارت بهداشت پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برشمرد و گفت: بسترسازی جهت بهره مندی از بیش از ۴۰۰ گروه مردمی فعال در زمینه ازدواج، فرزندآوری و پیشگیری از سقط عمدی جنین در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از جمله نفس و طراحی و اجرای برنامه جامع آموزش قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری برای کارکنان شبکه بهداشت کشور و تربیت ۹۹۸ مربی از دیگر برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه جمعیت است.

وی با بیان اینکه بسته خدمت آموزش و مشاوره فرزند آوری ویژه بهورزان و مراقبین سلامت برای اولین بار در کشور تدوین شد، ابراز داشت: تجلیل از خانواده‌های با شکوه و خوش جمعیت (دارای ۳ فرزند بیشتر) در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان وزارت بهداشت یکی از برنامه‌های مؤثر در زمینه فرهنگ‌سازی در جوانی جمعیت بود که اجرایی شده است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، تولد ۷۴ هزار و ۶۳۳ نوزاد به دنبال اجرای برنامه مشاوره فرزند آوری در شبکه بهداشتی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: شیوه نامه رسیدگی به شکایات مرتبط با قانون جوانی جمعیت در وزارت بهداشت نیز تدوین و ابلاغ شد.