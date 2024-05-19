تشکیل شورای مداحان و هیئات مذهبی بانوان در استان قزوین

جواد نظری در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مداحان و هیئات مذهبی در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این انتخابات از ۲۲ اردیبهشت شروع شده و تا ۴ خرداد در تمامی شهرستانهای استان قزوین برگزار خواهد شد.
وی افزود: این شورا برای هویت دادن مداحان خانم در کنار آقایان و ایجاد جایگاه حقوقی جداگانه برای رصد، شناسایی، بازرسی و صدور مجوزهای فعالیتهای بانوان تشکیل خواهد شد.
مسوول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه این شورا در سه سطح تشکیل خواهد شد، تأکید کرد: سطح نخست شورای راهبردی بانوان است که با حضور جمعی از فرهیختگان و نخبگان و بزرگان عرصه مداحی و هیئات مذهبی بانوان تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: این شورای نخبگان سیاستهای کلی بحث بانوان را طراحی و تصویب کرده و برای عملیاتی شدن به شورا واگذار میکند.
نظری با بیان اینکه سطح دوم برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع شهرستانی است، عنوان کرد: این مجمع متشکل از جمعی از افراد نخبه و شاخص است که از بین بانوان شهرستان انتخاب شده و تعداد اعضای این مجمع نیز برای هر شهرستان متناسب با تعداد مداحان و هیئات شهرستان انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه سطح سوم انتخاب اعضای اصلی به انتخاب مجمع است، اضافه کرد: تفاوت شورای بانوان و آقایان این است که جمعی از نخبگان و بانوان شاخص، شورای اصلی خانمها را انتخاب میکنند.
مسوول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان یادآور شد: پس از انتخاب شورا در شهرستان، انتخابات استان نیز با حضور شوراهای شهرستانی برگزار میشود.
نظر شما