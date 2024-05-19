حمایت از ایده‌ فیلم‌ مستند با نگاه به فرهنگ چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی صبح یکشنبه در آیین رونمایی و اکران مستند «پا به توپ» در شهرکرد، اظهار کرد: شهدای انقلاب اسلامی از ذخایر فرهنگی ایران اسلامی هستند که وظیفه همه ما زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این عزیزان است.

وی افزود: امروز یکی از کارهای ضروری در مسائل فرهنگی ترویج روحیه مجاهدت و ایثار در میان نسل جوان است چرا که اگر در یک جامعه فرهنگ جهاد و شهادت به عنوان یکی از مولفه‌های ارزشمند نظام اسلامی مطرح و گسترش داده شود دشمنان در دستیابی به هدف‌های شوم خود ناکام خواهند ماند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری تقدیر از خانواده شهید گودرزی در رونمایی از فیلم «پا به توپ» را به بهانه ورزشکار بودن این شهید و عضویت وی در تیم‌های فوتبال چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و گفت: شهید محمد گودرزی که در اقدام تروریستی در مرز سراوان به شهادت رسید برای همه ملت ایران عزیز است و باید این اسطوره‌های ایثار و مقاوت را به بهترین شکل به نسل جوان معرفی کنیم.

قائدی ادامه داد: حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از طرح‌ها و ایده‌های فیلم‌سازان مستند استان با نگاه به فرهنگ و زیست بوم چهارمحال و بختیاری حمایت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مستند ورزشی «پا به توپ»، محصول مرکز مستند سوره و تولید شده در حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین اسیوند است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این فیلم مستند، تلاش و امید دو برادر با نام‌های «ابوالفضل» و «علی»، که ساکن یکی از روستاهای محروم چهارمحال و بختیاری هستند و در ورزش فوتبال و رسیدن به آرزوهایشان تلاش می‌کنند را به تصویر کشیده است.