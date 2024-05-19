به خبرنگار مهر، محمد رضا امامقلی صبح یکشنبه در آئین رونمایی از مستند «پا به توپ» در شهرکرد، اظهار کرد: ما به درستی زیست‌بوم، شخصیت‌ها و خرده فرهنگ‌های خود را معرفی نکرده و بسیار در ارائه آنها عقب هستیم، فیلم‌سازان به خصوص مستندسازان باید روایت داشته‌های فرهنگی و زیست‌بوم استان خود را جدی دنبال کنند.

وی افزود: آن چیزی که در مرکز مستند و سازمان سینمایی سوره قرار هست انجام بشود، هویت‌بخشی است.

امامقلی سازمان سینمایی سوره در فیلم مستند ادامه داد: هویت‌بخشی اتفاق نمی‌افتد مگر با روایت دقیق، متقن و مستند داشته‌ها، این تنها راهی است که می‌تواند کمک کند ما به سمت قله حرکت کنیم.

وی عنوان کرد: ما اگر می‌خواهیم توسعه و پیشرفت داشته باشیم باید برگردیم به گذشته و از آن عبرت پژوهی کنیم، باید بتوانیم وضع موجود خودمان را در کشور دقیق‌تر و درست‌تر توصیف کنیم و از رهگذر این دو بَردار، بَرداری را ترسیم کنیم که ترسیم آینده است.

امامقلی برای ترسیم آینده کشورهیچ روش و راه کاری را بهتر از بهره‌گیری از هنر ندانست و خاطرنشان کرد: دنیا به این موضوع و اهمیت هنر رسیده ولی ما کمی از آن غافل بودیم که امیدوارم بتوانیم بیشتر و بهتر به آن برسیم.