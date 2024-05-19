نفر دهم مجمع نمایندگان استان خواهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت در دیدار با تعدادی از منتخبین مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر همکاری و همراهی نمایندگان و دستگاه اجرایی بر پیشبرد برنامههای لرستان، اظهار داشت: من نفر دهم مجمع نمایندگان در دولت و مجلس خواهم بود و از همراهی نمایندگان برای پیشبرد برنامههای استان در سطح کشور استقبال خواهیم کرد.
وی در مورد مهمترین برنامههای استان، تصریح کرد: پیگیری اعتبارات ملی برای توسعه زیرساختها و اتحاد عمومی و همکاری مشترک برای جذب سرمایهگذاران و برنامههای اجتماعی، ساختاری و رفتاری اساسیترین مسائلی است که باید بهصورت مشترک و با همکاری هم انجام شوند.
استاندار لرستان، تأکید کرد: ایجاد اشتغال و رفاه و آسایش اجتماعی مهمترین رویکردهای دولت هستند که همراهی نمایندگان در تحقق آنها بسیار مؤثر خواهد بود.
شفقت، بهرهگیری از ظرفیتهای مهم استان برای توسعه را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: زیرساختهای حوزه کشاورزی و بستر مناسب برای توسعهٔ صنعتی در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: بخشی از کار به دولت و اعتبارات تخصیصی مرتبط بوده و بخش مهم دیگر آن فکری و فرهنگی است که مستلزم اتحاد فکری در لرستان است.
در این جلسه که منتخبین مردم کوهدشت و رومشگان، سلسله و دلفان، دورود و ازنا، الیگودرز و بروجرد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، این نمایندگان ضمن ابراز آمادگی برای حمایت از مجموعه دولت در لرستان برای پیشبرد برنامهها، مهمترین مطالبات و انتظارات حوزههای انتخابیهٔ خود را تشریح کردند.
