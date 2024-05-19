سواحل استان بوشهر مواج و متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، در ساعاتی از وقت امروز تا روز دوشنبه، با وزش بادهای شمالی، سواحل استان به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی، به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از انتهای وقت دوشنبه تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام پیش‌بینی می‌شود و غبار محلی و در بعد از ظهرها وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است.

وی گفت: آسماناستان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف همراه با وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و روی دریا و در سواحل ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت، و از فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا سواحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، در سواحل و مرکزی جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در سواحل شمالی و مرکزی از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.