اجرای محدودیت ترافیکی جشن میلاد امام رضا(ع) در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امجدیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشن میلاد امام رضا (ع) امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در خیابان آیت الله جلیلی حدفاصل میدان جلیلی تا میدان نواب صفوی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌گردد لذا به منظور تأمین امنیت ترافیکی شهروندان گرامی، طرح محدودیت ترافیکی در مسیر مذکور اجرایی می‌گردد.

وی گفت: این طرح از ساعت ۱۵ اجرا و تا پایان مراسم که غروب روز یکشنبه می‌باشد ادامه دارد.

امجدیان تصریح کرد: لازم است شهروندان عزیز کرمانشاهی با اطلاع از این محدودیت ترددهای خود را مدیریت نمایند و از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

این مقام انتظامی در پایان افزود: پیش بینی می‌شود بار ترافیکی مضاعف در خیابان مدرس و بلوار اسدآبادی تحمیل شود لذا از رانندگان گرامی تقاضا دارم با پرهیز از عجله و شتاب و در نهایت احتیاط رانندگی کنند و مراقب تردد عابرین باشند.