  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۸

جانشین پلیس راهور کرمانشاه خبر داد؛

اجرای محدودیت ترافیکی جشن میلاد امام رضا(ع) در کرمانشاه

کرمانشاه- جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از اعمال محدودیت ترافیکی در محل برگزاری جشن سالروز ولادت امام رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امجدیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشن میلاد امام رضا (ع) امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در خیابان آیت الله جلیلی حدفاصل میدان جلیلی تا میدان نواب صفوی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌گردد لذا به منظور تأمین امنیت ترافیکی شهروندان گرامی، طرح محدودیت ترافیکی در مسیر مذکور اجرایی می‌گردد.

وی گفت: این طرح از ساعت ۱۵ اجرا و تا پایان مراسم که غروب روز یکشنبه می‌باشد ادامه دارد.

امجدیان تصریح کرد: لازم است شهروندان عزیز کرمانشاهی با اطلاع از این محدودیت ترددهای خود را مدیریت نمایند و از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

این مقام انتظامی در پایان افزود: پیش بینی می‌شود بار ترافیکی مضاعف در خیابان مدرس و بلوار اسدآبادی تحمیل شود لذا از رانندگان گرامی تقاضا دارم با پرهیز از عجله و شتاب و در نهایت احتیاط رانندگی کنند و مراقب تردد عابرین باشند.

کد خبر 6111760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها