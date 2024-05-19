توزیع تخم نوغان تفریخ شده در آستارا

نورالدین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع تخم نوغان تفریخ شده در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: با آغاز توزیع تخم نوغان در استان گیلان تاکنون ۲۸ جعبه تخم نوغان تفریخ شده در سطح روستاهای شهرستان آستارا جهت تولید ابریشم توزیع شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان آستارا با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ ابریشم کار در شهرستان آستارا متقاضی تولید ابریشم هستند افزود: هرساله با آغاز فصل بهار و رویش درختان توت، اهالی این شهرستان بویژه ساکنان روستاها اقدام به پرورش کرم ابریشم می‌کنند تا علاوه بر افزایش درآمد خانوار سبب توسعه بخش کشاورزی و ارزآوری برای کشور شوند.

وی با اشاره به اینکه با پرورش هر جعبه ۲۰ الی ۲۵ کیلو پیله تر ابریشم تولید می‌شود افزود: از هر ۵ کیلو گرم پیله تر پس از فرآوری یک کیلو گرم نخ ابریشم خام به دست می‌آید.

میرزایی با بیان اینکه فرآیند تبدیل تخم نوغان به لارو را تفریخ تخم نوغان می‌گویند افزود: مراکز نوغانداری گیلان تخم نوغان تفریخ شده را برای افزایش کمیت و کیفیت تولید پیله‌تر توزیع می‌کنند.