  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۸

تب شدید «ملک سلمان» را راهی بیمارستان کرد

دیوان پادشاهی عربستان از انتقال سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سبق، دیوان پادشاهی عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که «سلمان بن عبدالعزیز» پس از تب شدید و درد مفاصل برای انجام برخی معاینات پزشکی به کلینیک سلطنتی کاخ السلام در جده منتقل شده است.

در بیانیه دیوان پادشاهی سعودی در این باره آمده است: امروز یکشنبه تصمیم گرفته شد که سلمان بن عبدالعزیز آل سعود معاینات پزشکی را در کلینیک سلطنتی در کاخ السلام جده انجام دهد.

بنابر اعلام این دیوان، شاه سعودی دچار تب شدید و درد مفاصل شده و تیم پزشکی معالج وی تصمیم به انجام آزمایشاتی برای بررسی وضعیت سلامتی وی گرفته اند.

پادشاه عربستان در ۲۴ آوریل گذشته نیز در بیمارستان ملک فیصل بستری شده بود.

کد خبر 6111871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آنقدر پزشک های خوبی دارند اونجا از سراسر دنیا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها