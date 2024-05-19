تب شدید «ملک سلمان» را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سبق، دیوان پادشاهی عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که «سلمان بن عبدالعزیز» پس از تب شدید و درد مفاصل برای انجام برخی معاینات پزشکی به کلینیک سلطنتی کاخ السلام در جده منتقل شده است.

در بیانیه دیوان پادشاهی سعودی در این باره آمده است: امروز یکشنبه تصمیم گرفته شد که سلمان بن عبدالعزیز آل سعود معاینات پزشکی را در کلینیک سلطنتی در کاخ السلام جده انجام دهد.

بنابر اعلام این دیوان، شاه سعودی دچار تب شدید و درد مفاصل شده و تیم پزشکی معالج وی تصمیم به انجام آزمایشاتی برای بررسی وضعیت سلامتی وی گرفته اند.

پادشاه عربستان در ۲۴ آوریل گذشته نیز در بیمارستان ملک فیصل بستری شده بود.