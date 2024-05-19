به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با پیگیری و تلاش مستمر همکاران معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه و پس از فراهم کردن مقدمات مورد نیاز، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزیر بهداشت، ابلاغ موافقت با راه‌اندازی «رشته تخصصی داخلی» در دانشگاه علوم پزشکی آبادان را صادر کرد.

سیدمحمد محمدی گفت: به استناد رأی صادره در دویست و نود و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با راه‌اندازی رشته تخصصی بیماری‌های داخلی در مجتمع بیمارستانی آیت الله طالقانی و علوی آبادان با ظرفیت پذیرش سه دستیار موافقت شده است.