به گزارش خبرنگار مهر، علی مقدسی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: دومین دوره همایش نقش نظام دانشگاهیان در جهاد تبیین، اول خردادماه در ۲۰ محور در دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی برگزار می‌شود.

وی رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان را تربیت معلمان تأثیرگذار در جامعه عنوان کرد و افزود: یکی از نقش‌ها، آموزش الگوهای آموزشی برای جهاد تبیین است و امید است گفتمان سازی این مهم در دانشگاه‌ها الگوسازی شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی، فضای تقابلی بین نظام جمهوری اسلامی و غربی‌ها ایجاد شد، گفت: غربی‌ها در این فضا نخست به دنبال جنگ سخت بودند که به طور حتم با اعلام عملیات وعده صادق، جنگ سخت از دور خارج و دشمن با شیوه جنگ نرم تلاش کرد که ذهن جوانان را منحرف و نگرش اشتباه باورهای غربی را به این جامعه هدف القا کند.

مقدسی تاکید کرد: به طور حتم تنها راه مبارزه با جنگ نرم، بهره‌گیری از ابزار جهاد تبیین است و نقش دانشگاهیان در این راستا برجسته است.

ارسال ۱۷۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش

دبیر علمی همایش ملی نقش دانشگاهیان در جهاد تبیین نیز بیان کرد: برگزاری این همایش از ۹ ماه گذشته هدفگذاری شد و بیش از ۱۷۰ مقاله علمی از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال و ۱۴۰ مقاله پذیرش شد.

علیرضا حیدری با اشاره به اینکه همایش یکم خرداد سال جاری برگزار می‌شود، افزود: در این همایش از مقالات برتر رونمایی خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه دانشگاه به عنوان مهمترین مرکز علمی فرهنگی، نقش جریان سازی جهاد تبیین را برعهده دارد، گفت: اجرای این مهم گامی مؤثر در بیان واقعیت‌ها و زدودن شبهات از اذعان مردم به ویژه جوانان در حوزه‌های مختلف است.

برگزاری همایش در سه بخش

دبیر اجرایی همایش نیز گفت: در این همایش ملی ۱۰ مقاله به صورت شفاهی بررسی و ۲۰ مقاله به صورت پوستر در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت همچنین یک کارگاه نیز برگزار می‌شود.

سمیه کاظمی افزود: نقش دانشگاه فرهنگیان، آگاه سازی ذهن دانشجو و اساتید همچنین تبیین چیستی و چرایی تربیت و گفتمان سازی جهاد تبیین میان این جامعه هدف است.

وی با اشاره به اینکه سخنران اصلی این همایش، شیخ قمی مدرس حوزه و دانشگاه هستند، گفت: این همایش از ۸ صبح روز سه شنبه یکم خرداد تا ساعت ۱۴ در پردیس شهید باهنر اراک در ۳ پنل برگزار می‌شود.