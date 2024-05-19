به گزارش خبرنگار مهر، هومان محمودی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پروژه «نهضت جهادی مخابرات»، در مهرماه ۱۴۰۲ با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد و طبق آن بنا بر این شد که بحث فیبر نوری به سرعت اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه فیبر نوری از دهه ۷۰ وارد کشور شد و در آن زمان دکلهای مخابراتی بر اساس امواج رادیویی به هم متصل بودند تصریح کرد: بر اساس این پروژه، ای دی اس ال جمع و همه اقدامات بر بستر فیبر نوری قرار خواهد گرفت.
محمودی با بیان اینکه در همه شهرهای استان به جز چند شهر و دو روستا، فیبر نوری انجام شده گفت: ۲۱۰ هزار شماره تلفن ثابت در شهرها تا سال آینده بر بستر فیبر نوری قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: هنوز تعدادی از سایتهای تلفن همرا بر روی رادیو قرار گرفته و درحال تغییر به فیبر نوری است.
مدیر مخابرات منطقهای چهارمحال و بختیاری قطع مکالمه در حین تماس با تلفن همراه را یکی از مشکلات مهم دانست و اضافه کرد: عدم همراهی مردم برای نصب سایت و دکل علت بروز این مشکل است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سرطانزا بودن دکلها و سایتهای تلفن همراه، فرکانسها و… صحت ندارد گفت: به شایعات نباید توجه کرد.
محمودی ارائه خدمات مخابرات را بهصورت شبانهروزی دانست و گفت: مخابرات همانند اورژانس عمل میکند و بهمنظور جلوگیری از قطع ارتباط، ارائه خدمات و رسیدگی به خرابیها آنی صورت میگیرد.
مدیر مخابرات منطقهای چهارمحال و بختیاری افزود: طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ در این استان یک هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان پروژه افتتاح شده است.
شهرکرد-مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری گفت: موضوع سرطانزا بودن دکلها و سایتهای تلفن همراه، فرکانسها و... صحت ندارد.
