رویداد ملی اشتغال در چالوس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری مدیر دستگاه اجرایی باید در اجرای وظایف سازمان پیشگام باشد، افزود: هرکسی باید در حوزه مسؤولیتی پاسخگو باشد و به عنوان نمونه، دستگاه‌های قضائی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز مقابله می‌کنند و دنبال شناسایی ترک فعل هستند.

وی با اظهار اینکه در انتخابات گذشته میزان مشارکت مردم در شهرستان به ۵۱ درصد رسیده بود، افزود: خدمت رسانی بیشتر به مردم سبب افزایش مشارکت مردم می‌شود.

وی با عنوان اینکه بازدیدهای سرزده از ادارات به صورت جدی در دستور کار قرار می‌گیرد، درباره تخصیص و پیگیری مصوبات سفر اول و دوم ریاست جمهور از مدیران خواست تا مصوبات و اعتبارات مورد نیاز را رصد کنند.

فرماندار چالوس با اشاره به تهیه زمین برای ساخت کلانتری ۱۴ در شهر هچیرود گفت: برای ساخت این پروژه نیازمند نهادهای خدمات رسان هستیم.

شریفی گفت: برای ایجاد و پایداری اشتغال پایدار در حال برگزاری رویداد ملی در چالوس هستیم و این طرح با همکاری نخبگان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از واحدهای شهرک صنعتی مرزن آباد به تعطیلی کشیده شد، افزود: امیدواریم با برپایی رویداد، نسبت به فعالیت و اشتغال اقدام کنیم.