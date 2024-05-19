برگزاری همایش معرفی جدیدترین محصولات کودی تولیدی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی در تشریح این خبر گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی را در تاریخ ۷ خردادماه سال جاری در استان همدان برگزار می‌کند.

الیاسی هدف از برگزاری این همایش را در راستای خودکفایی کشور در تولید کودهای کشاورزی و عدم نیاز به واردات عنوان کرد و افزود با حمایت از تولیدکنندگان و تولید کودهای کشاورزی با کیفیت در کشور، امنیت غذایی مردم با افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی تأمین می‌گردد و از طرفی کودهای با کیفیت در اختیار قشر تولید کننده محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول یادآور شد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تعداد بیش از ۸۵ تولیدکننده تفاهم نامه همکاری امضا کرده است که تعداد ۲۲ تولیدکننده که تعدادی از آنها دانش بنیان هستند در این همایش حضور دارند.

وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پل ارتباطی است بین تولیدکننده و مصرف کننده کودهای کشاورزی تا محصولات تولیدی که تاییدیه استاندارد از آزمایشگاه مجهز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دریافت کرده اند، به کشاورز و باغدار معرفی و در اختیار ایشان قرار گیرد.

الیاسی گفت: از همه فعالان بخش کشاورزی استان جهت حضور در این همایش و بهره مندی از فرصت آشنایی با جدیدترین محصولات کودی و دیدار چهره به چهره با تولیدکننده و تبادل دانش و تجربه، دعوت به عمل می‌آید و در صورت نیاز به راهنمایی نیز می‌توانند با شماره ۲۲-۰۸۱۳۲۶۴۶۷۲۰ داخلی ۱۰۴ تماس و یا به مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان واقع در میدان امام حسین ابتدای خیابان اراک مراجعه نمایند.

وی در پایان با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با ۹۸ کارگزار و عامل فروش در سراسر استان، وظیفه تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی مخصوصاً کودهای کشاورزی را برعهده دارد گفت که این شرکت با همه توان نسبت به تأمین به موقع کود مورد نیاز کشت‌های استان اقدام می‌کنند.