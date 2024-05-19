مهران گذرگاه اصلی عتبات عالیات در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر یکشنبه در بازدید از زیرساختهای مرز مهران اظهار داشت: در بازدید میدانی از پایانه مرزی مهران خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای اصلاح زیر ساختها و آماده سازی پایانه مرزی مهران برای استقبال از زائران صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ایجاد سفر ارزان و آسان از برنامه پلیس در اربعین امسال خواهد بود، اضافه مرد مرز بین المللی مهران یکی از امن ترین و نزدیک ترین مسیر به عتبات عالیات است که همواره مورد استقبال خیل عظیم زائران قرار میگیرد و ضرورت دارد زیر ساختهای آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا تصریح کرد: امسال نیز برابر سالهای گذشته پلیس با برنامه ریزی دقیق و آمادگی کامل در خدمت زائران اربعین خواهد بود و از هموطنان عزیز که قصد سفر و حضور در کنگره عظیم را دارند میخواهیم صدور گذرنامه را به تأخیر نیندازند.
سردار شرفی در بخش پایانی سخنانش امنیت کنگره عظیم اربعین را از شاخصهای این مأموریت بزرگ دانست وگفت: امید است امسال نیز همانند سالهای گذشته بتوانیم خدمتگذار خوبی برای زائران ابا عبدالله الحسین (ع) باشیم.
