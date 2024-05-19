به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد پورجعفر در تشریح این خبر بیان کرد: آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی دانشگاه‌های سراسر کشور ۱ تا ۴ خردادماه، به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

دبیر آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی توضیح داد: آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی سراسر کشور با هدف تعمیق‌بخشی در ارتباطات فرهنگی ملل در بستر فرهنگ غنی ایران اسلامی، تعمیق ارتباطات عاطفی، تقویت و استمراربخشی به ارتباطات دانش‌آموختگان، در شهر شیراز، به‌میزبانی دانشگاه شیراز، با همکاری سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار می‌شود.

رئیس پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز افزود: در این آئین بیش‌از ۵۰۰ نفر از دانش‌آموختگان بین‌المللی از ۵۰ دانشگاه کشور و ۱۹ ملیت شرکت می‌کنند و جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دختر و پسر بین‌المللی، در سال جاری به‌صورت همزمان برگزار خواهد شد.

دبیر آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی گفت: دانشجویان شرکت‌کننده در این آئین از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در تمام رشته‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

به‌گفته وی این آئین که در حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) و دانشگاه شیراز برگزار می‌شود، با حضور زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و جمعی از مسؤولان وزارت علوم و دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

گفتنی است پیش از این نیز آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی در جوار حرم مطهر علی‌بن موسی‌الرضا (ع) و همچنین در جوار مضجع شریف حضرت معصومه (س) برگزار شده و امسال آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی در شهر سومین حرم اهل بیت (علیهم‌السلام) شیراز ترتیب یافته است.