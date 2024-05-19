۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۴۸

الرشق: دل‌های ما با ملت برادرمان، ایران است

در پی وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور کشورمان، یکی از اعضای ارشد جنبش حماس برای رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و همراهان آن‌ها آرزوی سلامتی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، «عزت الرشق» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به وقوع سانحه برای بالگرد حامل «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور کشورمان و هیأت همراه وی واکنش نشان داد.

این عضو ارشد جنبش حماس در سخنان خود گفت: دل‌های ما با ملت برادرمان، ایران است.

عزت الرشق با دعای خیر برای رئیس جمهور کشورمان و هیأت همراه وی گفت: از خداوند متعال می خواهیم که رئیس‌جمهور ایران، وزیر خارجه این کشور و همراهان آن‌ها را مورد لطف خود قرار دهد.

گفتنی است که سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور کشورمان رخ داده است. گفته شده است که استاندار آذربایجان شرقی، آیت الله آل هاشم و امیر عبداللهیان نیز در بالگرد حامل رئیس جمهور حضور داشته‌اند.

