۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۰۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

مردم تبریز برای سلامتی رییس جمهور دست به دعا می شوند

تبریز-مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری مراسم دعا برای سلامتی رییس جمهور و هیأت همراه در مساجد تبریز پس از نماز مغرب و عشا امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی عصر یک شنبه با اشاره به بروز سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در مسیر بازگشت از جلفا گفت: بر همین اساس مردم خداجوی استان و به ویژه تبریز پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد برای سلامتی مسافران این بالگرد دست به دعا بر می‌دارند.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نمازگزاران تبریزی در همه مساجد اقامه کنندگان نماز جماعت برای سلامت و عافیت آیت الله رئیسی رئیس جمهور، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی دعا خواهند کرد.

گفتنی است؛ بالگرد حامل رئیس جمهور و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه سی و عزیمت برای افتتاح طرح پالایشگاهی در تبریز به دلیل شرایط نامساعد جوی در حوالی معدن مس سونگون دچار سانحه شده و در حال حاضر تلاش تیم‌های امدادی و واکنش سریع در تلاش برای رسیدن به محل این سانحه و اطلاع از وضعیت سانحه دیدگان ادامه دارد.

