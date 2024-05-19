۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۱۶

کوهنوردان به تیم امداد و نجات پیوستند

تبریز- برخی کوهنوردان به تیم امداد و نجات پیوسته‌اند و جستجوها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به شدت هوا مه‌آلود است و کار امداد و نجات با سختی انجام می‌شود شرایط دست به دست هم داده است تا هنوز اطلاع موثقی از محل سقوط و حادثه‌ای که برای بالگرد رئیس‌جمهور رخ داده است به دست ما نرسد.

گروه‌های جدید امدادی و کوهنوردان برای یافتن محل بالگرد رئیس‌جمهور آمدند و همه امکانات فراهم است.

به دلیل بدی شرایط جوی جست‌وجوها را نمی‌توان با بالگرد انجام داد و شرایط جوی امکان پرواز بالگردها وجود ندارد و این عملیات باید به صورت زمینی انجام شود و این مسئله باعث شده عملیات با مشکل و کندی مواجه شود.

    • اکبر IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      مگر میشه کشوری به این بزرگی رئیس جمهور توی منطقه ای سفر کنه بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی همین تیم امداد ونجات الان اعزام میکنن از قبل تا بعد از سفر بذارن یاما کارسناس هواشناسی نداریم اوضاع جوی را بگه

