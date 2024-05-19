کوهنوردان به تیم امداد و نجات پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، به شدت هوا مه‌آلود است و کار امداد و نجات با سختی انجام می‌شود شرایط دست به دست هم داده است تا هنوز اطلاع موثقی از محل سقوط و حادثه‌ای که برای بالگرد رئیس‌جمهور رخ داده است به دست ما نرسد.

گروه‌های جدید امدادی و کوهنوردان برای یافتن محل بالگرد رئیس‌جمهور آمدند و همه امکانات فراهم است.

به دلیل بدی شرایط جوی جست‌وجوها را نمی‌توان با بالگرد انجام داد و شرایط جوی امکان پرواز بالگردها وجود ندارد و این عملیات باید به صورت زمینی انجام شود و این مسئله باعث شده عملیات با مشکل و کندی مواجه شود.