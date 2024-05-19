۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۰۷

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکزی خبر داد؛

دستگیری توزیع کننده مواد مخدر صنعتی در اراک

اراک- رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر و کشف بیش از ۷ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در شهرستان اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نورالدین ناظمی اظهار کرد: در ادامه روند مبارزه همه جانبه با معضل مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با انجام تحقیقات میدانی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در یکی از مناطق مسکونی اراک با خبر شدند.

وی افزود: با اتمام تحقیقات میدانی پلیس، سرانجام این توزیع کننده مواد مخدر شناسایی و هنگامی که با یک دستگاه خودرو در حال انتقال مقادیری مواد به داخل شهرستان اراک بود دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در پایان با اشاره به کشف ۷ کیلو و ۴۳۰ گرم ماده هروئین و شیشه، ۵ گرم تریاک، یک دستگاه ترازوی توزین و ۷۳۵ میلیون ریال وجه نقد در بازرسی از منزل و خودرو متهم افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6112458

